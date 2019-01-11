Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Filistinli 2 Çocuğu Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Filistinli 2 Çocuğu Gözaltına Aldı

48 dakika önce

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı.

İsrail Askerleri Filistinli 2 Çocuğu Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki Ramallah kentinin Beytunya beldesine baskın yaptı.

Askerlerin 15 yaşından küçük Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Çocukların gözaltına alınma nedeni henüz bilinmiyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 250'si çocuk 6 bin Filistinli bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Ramallah, Batı Şeria, İsrail, Güncel
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