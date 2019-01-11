İsrail Askerleri Filistinli 2 Çocuğu Gözaltına Aldı
48 dakika önce
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı.
İsrail
güçleri işgal altındaki Batı Şeria
'da Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki Ramallah
kentinin Beytunya beldesine baskın yaptı.
Askerlerin 15 yaşından küçük Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.
Çocukların gözaltına alınma nedeni henüz bilinmiyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 250'si çocuk 6 bin Filistinli bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:45 Kaynak: AA
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