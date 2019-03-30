İsrail Askerleri Filistinli 2kişiyi Öldürdü, 316 Kişiyi Yaraladı
1 saat önce
Gazze'de Barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı.
Gazze
'de Barışçıl Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı. İsrail
askerlerinin müdahale ettiği gösterilerde 316 Filistinlinin yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl 30 Mart'ta başlayan Barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünde ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Gazzeli İsrail'in Filistin'i işgalini protesto için İsrail sınırında toplandı. Gösterilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail işgal güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 316 Filistinlinin yaralanmasına, 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
(Muhammed Rabah/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:01 Kaynak: İHA
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