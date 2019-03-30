Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Filistinli 2kişiyi Öldürdü, 316 Kişiyi Yaraladı

İsrail Askerleri Filistinli 2kişiyi Öldürdü, 316 Kişiyi Yaraladı

1 saat önce

Gazze'de Barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı.

İsrail Askerleri Filistinli 2kişiyi Öldürdü, 316 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Gazze'de Barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı. İsrail askerlerinin müdahale ettiği gösterilerde 316 Filistinlinin yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl 30 Mart'ta başlayan Barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünde ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Gazzeli İsrail'in Filistin'i işgalini protesto için İsrail sınırında toplandı. Gösterilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail işgal güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 316 Filistinlinin yaralanmasına, 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

(Muhammed Rabah/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:01 Kaynak: İHA

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