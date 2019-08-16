Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü
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İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü

1 saat önce

İsrail askerleri, aracını İsrailli yerleşimcilerin üzerine sürdüğünü iddia ettikleri Filistinli genci öldürdü.

İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü, System.String[]
İsrail askerleri, aracını İsrailli yerleşimcilerin üzerine sürdüğünü iddia ettikleri Filistinli genci öldürdü.

Olay, İsrail işgalindeki Batı Şeria'da Gush Etzion bölgesinde meydana geldi. İsrail medyası, Filistinli gencin aracını İsrailli yerleşimcilerin üzerine sürdüğünü ve 2 kişiyi yaraladığını; gencin ise askerlerin ateşi ile hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail askerlerinin öldürdüğü gencin Alaa Hureimi olduğunu duyurdu.


Batı Şeria, İsrail, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:34 Kaynak: DHA
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