İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü
1 saat önce
İsrail askerleri, aracını İsrailli yerleşimcilerin üzerine sürdüğünü iddia ettikleri Filistinli genci öldürdü.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:34 Kaynak: DHA
askerleri, aracını İsrailli yerleşimcilerin üzerine sürdüğünü iddia ettikleri Filistinli genci öldürdü.
Olay, İsrail işgalindeki Batı Şeria'da Gush Etzion bölgesinde meydana geldi. İsrail medyası, Filistinli gencin aracını İsrailli yerleşimcilerin üzerine sürdüğünü ve 2 kişiyi yaraladığını; gencin ise askerlerin ateşi ile hayatını kaybettiğini duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail askerlerinin öldürdüğü gencin Alaa Hureimi olduğunu duyurdu.
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