İsrail askerleri Filistinli göstericilerden "10 dakika mola" talep etti - Son Dakika
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İsrail askerleri Filistinli göstericilerden "10 dakika mola" talep etti

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etmek için toplanan Filistinli göstericilerle İsrail güçleri arasında yaşanan arbede sonrası İsrail askerleri Filistinli göstericilerden "10 dakikalık mola" talebinde bulundu.

İsrail askerleri Filistinli göstericilerden

İşgal altındaki Batı Şeria'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etmek için toplanan Filistinli göstericilerle İsrail güçleri arasında yaşanan arbede sonrası İsrail askerleri Filistinli göstericilerden "10 dakikalık mola" talebinde bulundu.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzey girişinde Trump'ın sözde barış planını protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Lastik yakan Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli gençlerden eylemlerine 10 dakika ara vermelerini istediği görüldü.

Söz konusu görüntülerde bir İsrail askerinin Filistinli göstericilere, "10 dakikalık bir mola vermek istemez misiniz? Siz gidin biz de gideceğiz, yoksa burada kalırız." dediği, Filistinli gençlerin ise askerlere taşlarla karşılık vermeye devam ettiği yansıdı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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