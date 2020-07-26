İsrail askerleri, Filistinli milletvekilini gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli Milletvekili Hatem Kefişah'yı evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli Milletvekili Hatem Kefişah'yı evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre, İsrail askerleri gece saatlerinde, milletvekili Hatem Kefişah'nın evine baskın düzenledi. Evde arama yaptıktan sonra askerler, Kefişah'yı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.
(Hamad Alnajjar/İHA)