İsrail Askerleri, Filistinlilere Ait İlkokula Gaz Bombası Attı
29 dakika önce
BATI İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir okula göz yaşartıcı gaz bombası attı, onlarca çocuk etkilendi.
BATI İsrail
askerleri işgal altındaki Batı Şeria
'nın güneyinde Filistinlilere ait bir okula göz yaşartıcı gaz bombası attı, onlarca çocuk etkilendi.
Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan bir ilkokulun bahçesine göz yaşartıcı gaz bombası attı.
Onlarca çocuk ve öğretmenin, gaz nedeniyle nefes alıp vermekte güçlük yaşadığı, çocukların boğulma tehlikesine karşı hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.
İsrail ve Filistinli yetkililer, askerlerin ilkokula neden gaz bombası attığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:06 Kaynak: AA
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