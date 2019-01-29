İsrail Askerleri Filistinlilere Gerçek Mermiyle Saldırdı: 14 Yaralı
1 saat önce
İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 14 kişi yaralandı.
İsrail
askerlerinin Gazze
ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 14 kişi yaralandı.
İsrail askerleri, Gazze Şeridi
'nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için 22. kez deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 14 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin de biber gazından etkilendiği belirtildi. - GAZZE
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:22 Kaynak: İHA
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