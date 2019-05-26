Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı

5 saat önce

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı, System.String[]
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki Filistinliyi yaraladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri açtıkları ateşle Gazze sınırının güneyindeki tel örgülerin yakınlarında bulunan iki Filistinli genci hedef aldı.
Hastane kaynakları, biri ayağından, diğeri batından yaralanan iki Filistinlinin Avrupa Hastanesine nakledildiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:27 Kaynak: AA
İsrail, Gazze, Güncel
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