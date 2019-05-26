İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı
5 saat önce
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki Filistinliyi yaraladı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:27 Kaynak: AA
ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi
'nde iki Filistinliyi yaraladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri açtıkları ateşle Gazze sınırının güneyindeki tel örgülerin yakınlarında bulunan iki Filistinli genci hedef aldı.
Hastane kaynakları, biri ayağından, diğeri batından yaralanan iki Filistinlinin Avrupa
Hastanesine nakledildiğini ifade etti.
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