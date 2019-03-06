İsrail Askerleri Gazze'de 4 Filistinliyi Yaraladı
1 saat önce
İsrail askerlerinin, Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaralandı.
İsrail
askerlerinin, Gazze
'deki "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanlara açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi
'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:11 Kaynak: AA
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