Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze'de 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Gazze'de 5 Filistinliyi Yaraladı

42 dakika önce

İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsrail Askerleri Gazze'de 5 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'nin doğusundaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere açılan ateşte 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:02 Kaynak: AA

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