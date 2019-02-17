Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi Yaraladı

59 dakika önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisine müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı.

İsrail Askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisine müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterisine katılan 9 vatandaşımız, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı." ifadesini kullandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:04 Kaynak: AA

Dönüş, İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP, CHP'li Eski Başkanı Ankara'dan Aday Gösterdi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Cenaze' Yanıtı: 1,5 Saat Beklettin

Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerasında Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: 100'ün Üzerinde Komiser Yardımcısı Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 00:03:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]