Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze'de atık toplayan işçilere ateş açtı
Son Dakika Güncel İsrail askerleri Gazze'de atık toplayan işçilere ateş açtı

İsrail askerleri Gazze'de atık toplayan işçilere ateş açtı

10 dakika önce

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail güçlerince atık toplayan bakanlığa bağlı işçilere ateş açıldığını bildirdi.

İsrail askerleri Gazze'de atık toplayan işçilere ateş açtı, System.String[]

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail güçlerince atık toplayan bakanlığa bağlı işçilere ateş açıldığını bildirdi.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Cibaliya beldesinde atıkları toplamakla görevli işçilere İsrail askerlerinin ateş açtığını belirtti.

Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi vermeyen Serhan, bakanlığın atık toplama çalışmalarını bölgedeki vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yürüttüğünü kaydetti.

Rastgele atılan çöplerin bölge için büyük sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Serhan ayrıca uluslararası topluma çöplerin kaldırılması amacıyla gerekli ekipman ve makinelerin Gazze'ye getirilmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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