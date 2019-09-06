Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze'de iki Filistinliyi şehit etti
Son Dakika Güncel Haber

İsrail askerleri Gazze'de iki Filistinliyi şehit etti

54 dakika önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 38'i gerçek mermi ile olmak üzere 66 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 38'i gerçek mermi ile olmak üzere 66 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Halit Ebu Bekir El-Rabii (14) ile kimliği henüz belirtilmeyen bir Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, gösterilerde 38'i gerçek mermiyle olmak üzere 66 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Fethi Sekin'in babası: "Oğlum üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum"
HDP'li kişini acılı polis babasına söylediği "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" sözü gerginliğe neden oldu Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 22:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze'de iki Filistinliyi şehit etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]