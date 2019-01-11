İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Şehit Etti
25 dakika önce
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 kişi yaralandı.
İsrail
askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Emel Mustafa Ebu Sultan (43) isimli Filistinli kadının şehit olduğunu belirtti.
Kudra, gösterilerde ayrıca aralarında iki gazeteci ve bir sağlık görevlisinin bulunduğu 25 kişinin yaralandığını ifade etti.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:38 Kaynak: AA
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