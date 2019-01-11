Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Şehit Etti

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Şehit Etti

25 dakika önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Emel Mustafa Ebu Sultan (43) isimli Filistinli kadının şehit olduğunu belirtti.

Kudra, gösterilerde ayrıca aralarında iki gazeteci ve bir sağlık görevlisinin bulunduğu 25 kişinin yaralandığını ifade etti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Dönüş, İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi

Korkunç Töre Cinayeti! 16 Yaşındaki Kızını, Vahşi Arkadaşına Öldürttü İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:03:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Şehit Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]