İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Şehit Etti
2 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler İsrail güçlerinin zırhlı araçları İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Filistinlilerin taş atması Müdahale sonucu yaralanan Filistinlilerin ambulansa taşınması Göz...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler İsrail
güçlerinin zırhlı araçları
İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler
Filistinlilerin taş atması
Müdahale sonucu yaralanan Filistinlilerin ambulansa taşınması
Göz yaşartıcı gaz sebebiyle yükdumanlar İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 22 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu İhab Ataullah Hüseyin Abid (25) isimli Filistinlinin şehit olduğunu, 22 kişinin de yaralandığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:33 Kaynak: AA
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