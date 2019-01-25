Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Şehit Etti

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Şehit Etti

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler İsrail güçlerinin zırhlı araçları İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Filistinlilerin taş atması Müdahale sonucu yaralanan Filistinlilerin ambulansa taşınması Göz...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler
İsrail güçlerinin zırhlı araçları
İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler
Filistinlilerin taş atması
Müdahale sonucu yaralanan Filistinlilerin ambulansa taşınması
Göz yaşartıcı gaz sebebiyle yükdumanlar İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu İhab Ataullah Hüseyin Abid (25) isimli Filistinlinin şehit olduğunu, 22 kişinin de yaralandığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:33 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Korkutan Deprem İtalya'da Uçak ve Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı

ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 00:40:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Şehit Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]