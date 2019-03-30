Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Öldürdü

1 saat önce

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdiği barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucu 20 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Öldürdü, System.String[]
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdiği barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucu 20 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettirdiği Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucunda 20 yaşındaki 1 Filistinlinin kafasına şarapnel çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kudra, hayatını kaybeden gencin kimliğini ise 'Muhammed Cihad Cevdet Saad' olarak açıkladı. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Dönüş, İsrail, Gazze, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yavruları Telef Olan Köpek Mahalle Sakinlerini Duygulandırdı Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu Sosyal Medyada Fuhuş Rezaleti! Ellerini Bağlayıp Cinsel İlişki Görüntülerini Çektiler Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Filistinliyi Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]