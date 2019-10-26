Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi yaraladı
Son Dakika Güncel İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda ateş açması sonucu, 1 Filistinlinin boynundan yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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