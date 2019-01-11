Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Kadını Şehit Etti, 25 Kişiyi Yaraladı

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Kadını Şehit Etti, 25 Kişiyi Yaraladı

24 dakika önce

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu, 25 kişi de yaralandı.

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 1 Kadını Şehit Etti, 25 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Filistinlilerin İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu, 25 kişi de yaralandı.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan olayda 43 yaşındaki Emal Mustafa El-Taramsi'nin şehit olduğu bildirilirken, biri sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Filistinlilerin 30 Mart'tan bu yana Gazze-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı düzenlediği eylemlerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 230'den fazla Filistinli şehit olurken, 23 binden fazla kişi de yaralandı. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:39 Kaynak: İHA

Gazze, İsrail, 3. Sayfa
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