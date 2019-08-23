Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 122 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Gazze sınırında 122 Filistinliyi yaraladı

7 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze sınırında toplanan göstericiler Filistinli gençlerin taş atması Yaralananların ambulansa taşınması Filistin ve Türk bayrağı taşıyan göstericiler Göstericilerin sınırın karşısına balon uçurması İsrail tarafındaki zırhlı araçlar Pankart ve dövizler taşıyan göstericiler...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze sınırında toplanan göstericiler

Filistinli gençlerin taş atması

Yaralananların ambulansa taşınması

Filistin ve Türk bayrağı taşıyan göstericiler

Göstericilerin sınırın karşısına balon uçurması

İsrail tarafındaki zırhlı araçlar

Pankart ve dövizler taşıyan göstericiler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin 3 ilk yardım görevlisini de kauçuk kaplı mermiyle yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:48 Kaynak: AA
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