Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Yaraladı

8 dakika önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

Kudra, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi vermedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:38 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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