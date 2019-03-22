Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Şehit Etti

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Şehit Etti

38 dakika önce

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdiği barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit oldu, 50 kişi yaralandı.

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Şehit Etti, System.String[]
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında devam ettirdiği barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit oldu, 50 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettirdiği Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin ise yaralandığını duyurdu. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:14 Kaynak: İHA

Dönüş, İsrail, Gazze, 3. Sayfa
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