İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Şehit Etti
1 saat önce
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdiği barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit oldu, 50 kişi yaralandı.
Filistinlilerin Gazze- İsrail
sınırında devam ettirdiği barışçıl Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit oldu, 50 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Eşref El Kudra, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettirdiği Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
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