Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi öldürdü

1 saat önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi öldürdü , System.String[]
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:57 

Dönüş, İsrail, Gazze, Ekonomi
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