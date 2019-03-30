İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi öldürdü
1 saat önce
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.
İsrail
askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:57
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