İsrail askerleri Gazze sınırında 2 kişiyi öldürdü

Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti 76 kişinin de yaralandı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği 76 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Ali Sami Al Ashqar (17) ve Khaled El Rebai (14) olarak belirtildi. - GAZZE