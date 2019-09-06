İsrail askerleri Gazze sınırında 2 kişiyi öldürdü
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Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti 76 kişinin de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti 76 kişinin de yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği 76 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Ali Sami Al Ashqar (17) ve Khaled El Rebai (14) olarak belirtildi.
(Muhammed Rabah/İHA)
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