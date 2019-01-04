Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 20 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 20 Filistinliyi Yaraladı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinlilerin sınırda toplanması Filistin ve Türk bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar Göstericilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İlk yardım ekiplerinin yaralanan Filistinliye müdahale etmesi Yaralanan Filistinlinin sedyeyle taşınması İsrail...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistinlilerin sınırda toplanması
Filistin ve Türk bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar
Göstericilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi
İlk yardım ekiplerinin yaralanan Filistinliye müdahale etmesi
Yaralanan Filistinlinin sedyeyle taşınması İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Filistin, Gazze, İsrail, Güncel
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