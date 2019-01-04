İsrail Askerleri Gazze Sınırında 20 Filistinliyi Yaraladı
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinlilerin sınırda toplanması Filistin ve Türk bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar Göstericilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İlk yardım ekiplerinin yaralanan Filistinliye müdahale etmesi Yaralanan Filistinlinin sedyeyle taşınması İsrail...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Filistinlilerin sınırda toplanması
Filistin ve Türk bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar
Göstericilerin İsrail
askerlerine taş atarak karşılık vermesi
İlk yardım ekiplerinin yaralanan Filistinliye müdahale etmesi
Yaralanan Filistinlinin sedyeyle taşınması İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:31 Kaynak: AA
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