İsrail Askerleri Gazze Sınırında 20 Filistinliyi Yaraladı - Gazze
25 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösteriye katılanlar Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail askerlerinin zırhlı araçla sınırda toplanan göstericilere müdahale etmesi İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi Yaralananların taşınması Abluka altındaki...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze Şeridi
'nin doğusunda düzenlenen gösteriye katılanlar Filistin
bayrakları taşıyan göstericiler İsrail
askerlerinin zırhlı araçla sınırda toplanan göstericilere müdahale etmesi
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi
Yaralananların taşınması Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri 1'i çocuk 20 Filistinliyi yaraladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılar arasında bir çocuğun da bulunduğu aktarılan açıklamada, göğsünden vurulan çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:16 Kaynak: AA
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