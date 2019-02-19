Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 20 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 20 Filistinliyi Yaraladı

1 saat önce

Gazze Şeridi'nde ablukanın kaldırılması için düzenlenen gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 Filistinli yaralandı.

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 20 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
Gazze Şeridi'nde ablukanın kaldırılması için düzenlenen gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, ablukanın kaldırılması için Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gösteri düzenleyenlere ateş açtığını ve 20 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından bu akşam Gazze'nin kuzey deniz sınırına doğru protesto yürüyüşü düzenlenmişti.

Filistin bayrakları ve İsrail'in şehit ettiği Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyan göstericilere, içinde onlarca Filistinlinin bulunduğu tekneler de denizden destek vermişti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:29 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Güncel
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