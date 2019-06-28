İsrail askerleri Gazze sınırında 21 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 21 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan 6'sının sağlık görevlisi ve 1'inin gazeteci olduğu aktarılırken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Adalet Bakanlığına 12 bin 713 personel alınacak

Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak

Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor