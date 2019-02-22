Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.


Kudra, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:48 Kaynak: AA

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