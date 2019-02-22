Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Yaraladı - Gazze

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Yaraladı - Gazze

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze Şeridi'nin doğu sınırında Filistin bayrakları ile toplanan göstericiler Filistinli gençlerin taş atması İsrail askerlerinin zırhlı araçlar ile beklemesi İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar Sınırdaki tellere...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında Filistin bayrakları ile toplanan göstericiler
Filistinli gençlerin taş atması
İsrail askerlerinin zırhlı araçlar ile beklemesi
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi
Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar
Sınırdaki tellere asılan göstericiler
İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan göstericilerin taşınması
Ayağından yaralanan bir göstericinin ambulansa taşınması
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 15 yaşındaki bir çocuk şehit oldu, 41 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteriler sırasında göğsünden yaraladığı Yusuf Said Hüseyin ed-Daye'nin (15) şehit olduğunu belirtti.

Kudra ayrıca gösterilerde 41 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:41 Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı

Fatih Portakal, Erdoğan'ı Takdir Edip Muhalefet Liderlerini Eleştirdi Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:54:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Yaraladı - Gazze
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]