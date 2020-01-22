İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü

6 saat önce

İsrail askerleri Gazze şeridinden sınıra yaklaşan 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü, System.String[]

İsrail askerleri Gazze şeridinden sınıra yaklaşan 3 Filistinliyi öldürdü.


İsrail ordusu, Gazze şeridinin doğu sınırında İsrail sınırına yaklaşan Filistinli bir gruba ateş açtığını duyurdu. Açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri henüz bilinmiyor.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınırı geçen Filistinlilerin askerlere el bombası atması sonucu vurulduğu belirtildi. - GAZZE

İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:06 Kaynak: İHA
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