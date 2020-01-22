İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü
6 saat önce
İsrail askerleri Gazze şeridinden sınıra yaklaşan 3 Filistinliyi öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
İsrail askerleri Gazze şeridinden sınıra yaklaşan 3 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze şeridinin doğu sınırında İsrail sınırına yaklaşan Filistinli bir gruba ateş açtığını duyurdu. Açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri henüz bilinmiyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınırı geçen Filistinlilerin askerlere el bombası atması sonucu vurulduğu belirtildi.
(Muhammed Rabah - Hamad Alnajjar/İHA)
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