Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Gazze Sınırında 30 Filistinliyi Yaraladı - Gazze

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 30 Filistinliyi Yaraladı - Gazze

39 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler Sınırın İsrail tarafında tellerin arkasına dikilen demirden duvarlar Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi Yaralanan bir kişinin...

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 30 Filistinliyi Yaraladı - Gazze, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler
Sınırın İsrail tarafında tellerin arkasına dikilen demirden duvarlar
Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi
Yaralanan bir kişinin ambulansa taşınma İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Bureyc Mülteci Kampı sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan 29 yaşındaki bir Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra ayrıca, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde de 18 yaşında bir gencin şehit düştüğünü ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.

AA foto muhabiri de yaralandı

Gösterileri takip eden AA foto muhabiri Ali Cadallah da uluslararası hukukta kullanımı yasak olan patlayan mermi şarapnelinin isabet etmesi sonucu sol elinden hafif şekilde yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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