Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı (1)
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İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı (1)

1 saat önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 30 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 30 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahalesinde 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı (1)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:22 Kaynak: AA
İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel
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