İsrail Askerleri Gazze Sınırında 32 Filistinliyi Yaraladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler Filistinli gençlerin taş atması Sınırda bekleyen zırhlı araçlar Filistin bayrağı taşıyan göstericiler Ambulansların geçişi Zırhlı araca taş atan Filistinli çocuklar Gaz maskesi takan ve zafer işareti yapan Filistinliler Zırhlı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler

Filistinli gençlerin taş atması

Sınırda bekleyen zırhlı araçlar

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler

Ambulansların geçişi

Zırhlı araca taş atan Filistinli çocuklar

Gaz maskesi takan ve zafer işareti yapan Filistinliler

Zırhlı araçtan gaz bombası atılması İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 32 Filistinli yaralandı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 32 kişinin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.



Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu aralarında bir sağlık görevlisinin de bulunduğu 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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