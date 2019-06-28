Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Gösterilere müdahale sırasında yaralanan bir kişinin ambulansa taşınması Filistinli gençlerin taş atması İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler
Gösterilere müdahale sırasında yaralanan bir kişinin ambulansa taşınması
Filistinli gençlerin taş atması İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 49 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde 49 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.
Yaralılardan 8'inin sağlık görevlisi ve 1'inin gazeteci olduğu aktarılırken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:56 Kaynak: AA
Dönüş, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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