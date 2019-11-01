Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 59 Filistinliyi yaraladı (3)
Son Dakika Güncel İsrail askerleri Gazze sınırında 59 Filistinliyi yaraladı (3)

İsrail askerleri Gazze sınırında 59 Filistinliyi yaraladı (3)

7 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Göstericilere gaz bombası ile müdahale edilmesi Dövizler taşıyan Filistinli kadınlar Taş atan Filistinli göstericiler Ambulansların geçişi İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler

Göstericilere gaz bombası ile müdahale edilmesi

Dövizler taşıyan Filistinli kadınlar

Taş atan Filistinli göstericiler

Ambulansların geçişi

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 34'ü gerçek mermiyle olmak üzere 59 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 34'ü gerçek mermiyle olmak üzere 59 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit edildi, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 59 Filistinliyi yaraladı (3)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:09 Kaynak: AA
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