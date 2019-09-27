İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilere biber gazıyla müdahale edilmesi Yaralıların ambulansa taşınması İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sonucu 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilere biber gazıyla müdahale edilmesi
Yaralıların ambulansa taşınması İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sonucu 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişi yaralandı.
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