Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilere biber gazıyla müdahale edilmesi Yaralıların ambulansa taşınması İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sonucu 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilere biber gazıyla müdahale edilmesi

Yaralıların ambulansa taşınması İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sonucu 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01 Kaynak: AA
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