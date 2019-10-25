Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 77 Filistinliyi yaraladı
Son Dakika Güncel İsrail askerleri Gazze sınırında 77 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 77 Filistinliyi yaraladı

43 dakika önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 31'i gerçek mermiyle olmak üzere 77 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 77 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 31'i gerçek mermiyle olmak üzere 77 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, 31'i gerçek mermiyle olmak üzere 77 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.


Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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