İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti - Son Dakika
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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

7 saat önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu, üç Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti, System.String[]

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu, üç Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan iki Filistinliye ateş açtı. Söz konusu Filistinlilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinli gençlere de ateş açtı. Olayda iki Filistinli daha ayaklarından vurularak yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney sınırında iki Filistinliye ateş açıldığı ve bu kişilerin vurulduklarının gözlendiği ifade edildi.

Hedef alınan Filistinlilerin sınırda patlayıcı yerleştirdikleri iddia edilen açıklamada, detay bilgi paylaşılmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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