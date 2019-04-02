İsrail Askerleri Hamas Lideri Şeyh Hasan Yusuf'u Gözaltına Aldı
34 dakika önce
İsrail askerleri, Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'u gözaltına aldı.
İsrail
askerleri, Hamas
'ın Batı Şeria
'daki önde gelen liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'u gözaltına aldı. İsrail askerleri bu gece Ramallah
kentinin batısında yer alan Beytuniya beldesine baskın düzenleyerek Hamas'ın önde gelen liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'u gözaltına aldı. İsrail askerlerinin, Şeyh Hasan Yusuf'un evini basıp, arama yaptıktan sonra gözaltına aldığı öğrenildi. Hamas'ın Batı Şeria'daki en önemli milletvekili ve liderlerinden biri olarak kabul edilen Yusuf, daha önce de birkaç kez gözaltına alınmıştı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:11 Kaynak: İHA
Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Başkanlığı Kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Arkadaşlarına Yemek Servisi Yaptı