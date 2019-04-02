Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Hamas Lideri Şeyh Hasan Yusuf'u Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Hamas Lideri Şeyh Hasan Yusuf'u Gözaltına Aldı

34 dakika önce

İsrail askerleri, Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'u gözaltına aldı.

İsrail Askerleri Hamas Lideri Şeyh Hasan Yusuf'u Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail askerleri, Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'u gözaltına aldı. İsrail askerleri bu gece Ramallah kentinin batısında yer alan Beytuniya beldesine baskın düzenleyerek Hamas'ın önde gelen liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'u gözaltına aldı. İsrail askerlerinin, Şeyh Hasan Yusuf'un evini basıp, arama yaptıktan sonra gözaltına aldığı öğrenildi. Hamas'ın Batı Şeria'daki en önemli milletvekili ve liderlerinden biri olarak kabul edilen Yusuf, daha önce de birkaç kez gözaltına alınmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:11 Kaynak: İHA

Ramallah, Batı Şeria, İsrail, Hamas, Güncel
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