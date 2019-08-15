Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü
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İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü

26 dakika önce

İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü, System.String[]
İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, Filistinlilerin akşam namazı için Aksa'ya girmelerine izin vermedi. Filistinliler ise bunun üzerine akşam namazını Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda kıldı. - KUDÜS
İsrail, Aksa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:54 Kaynak: İHA
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