- İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü- Filistinliler akşam...
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- İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü Filistinliler akşam namazını Mescid-i Aksa'nın çevresinde kıldıKUDÜS - İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında yaralanan 1 Filistinlinin...
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:22 Kaynak: İHA
- İsrail
askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü
Filistinliler akşam namazını Mescid-i Aksa
'nın çevresinde kıldı
KUDÜS - İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Kudüs
'te Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, Filistinlilerin akşam namazı için Aksa'ya girmelerine izin vermedi. Filistinliler ise bunun üzerine akşam namazını Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda kıldı.
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