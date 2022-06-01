İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma - Son Dakika
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İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma

01.06.2022 18:42
İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma

KALKİLYA, 1 Haziran (Xinhua) -- Filistinliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto etti.

KALKİLYA, 1 Haziran (Xinhua) -- Filistinliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto etti. Protesto gösterisinin ardından İsrail askerleri ve İsrail sınır polisi ile Filistinli göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma

Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisi sonrasında İsrail askerleri ve İsrail sınır polisiyle çatışan Filistinliler, 31 Mayıs 2022.(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma

Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisi sonrasında tutuklanan bir Filistinli, 31 Mayıs 2022.(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma

Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisi sonrasında İsrail askerleri ve İsrail sınır polisiyle çatışan Filistinliler, 31 Mayıs 2022.(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma - Son Dakika


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