Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Lapid: 'Bu anlaşma Hizbullah ile bir askeri çatışmayı önlüyor'

Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri ile Filistinliler arasındaki çatışmalar - Son Dakika

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