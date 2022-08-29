İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı

29.08.2022 10:43
İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı.

Cenin kentinin Kubatiye beldesine baskın düzenleyen askerler ile tepki gösteren bölge sakinleri arasında olaylar çıktı.

Kentteki İbn-i Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin yaraladığı 9 Filistinlinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Cuha, yaralıların 14 ila 42 yaşlarında olduğunu aktardı.

İsrail ordusu ise yazılı açıklamasında, Kubatiye beldesinde "askerler ile silahlı kişiler arasında ateş açıldığını" ifade etti.

Yediot Ahranot gazetesi, İsrail askerlerinin bir kişiyi gözaltına aldığını, aranan diğer kişiyi yakalamak için çabalarını sürdürdüğünü yazdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

YORUMLAR
500
İsrail mahkemesi, İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini yeniden uzattı İsrail mahkemesi, İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini yeniden uzattı İslami Cihad hareketinin lideri Bassam Al-Saadi'nin davası başladı İslami Cihad hareketinin lideri Bassam Al-Saadi'nin davası başladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement