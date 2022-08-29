Yediot Ahranot gazetesi, İsrail askerlerinin bir kişiyi gözaltına aldığını, aranan diğer kişiyi yakalamak için çabalarını sürdürdüğünü yazdı.

İsrail ordusu ise yazılı açıklamasında, Kubatiye beldesinde "askerler ile silahlı kişiler arasında ateş açıldığını" ifade etti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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