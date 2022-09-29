Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de İsrail askerlerinin, okula baskın yapmalarını ve sınıflara girmelerini engellemeye çalışan öğretmen ve öğrencilere saldırarak bazılarına biber gazı sıkması büyük tepki çekti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir ilkokulu bastı - Son Dakika

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