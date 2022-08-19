İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

19.08.2022 12:08

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas beldesine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurulan 58 yaşındaki Salah Tevfik Savafita hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas ve Tamun beldelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında olaylar çıktı. İsrail askerleri, taş atan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, çıkan olaylarda 60 yaşlarındaki bir Filistinlinin başından, bir diğerinin de baldırından gerçek mermiyle vurulduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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