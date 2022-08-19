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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, çıkan olaylarda 60 yaşlarındaki bir Filistinlinin başından, bir diğerinin de baldırından gerçek mermiyle vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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