İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

07.03.2022 00:00
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde ordu kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddiasıyla ateş açarak 16 yaşındaki bir Filistinli genci öldürdü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde ordu kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddiasıyla ateş açarak 16 yaşındaki bir Filistinli genci öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Yamin Ceffal (16) isimli Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordu kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddia edilen iki kişiye ateş açıldığı, bu kişilerden birinin yaşamını yitirdiği, diğerininse kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada, İsrail polisinin, Ebu Dis Mahallesi'nde yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz kullandığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


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